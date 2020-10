Testspiel Osnabrück: Köln wegen Unwetters abgebrochen

Marl (dpa) - Wegen Unwetters ist am Dienstag ein Testspiel zwischen dem Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück und dem Drittliga-Club Viktoria Köln abgebrochen worden. Die Osnabrücker führten in der 77. Minute mit 2:0, als über dem Spielort Marl in Nordrhein-Westfalen ein Gewitter ausbrach. Aus Sicherheitsgründen wurde die Partie nicht mehr fortgesetzt. Die Tore für die Niedersachsen schossen Ulrich Taffertshofer und Marc Heider.

Von dpa