Zwei Spieler vom MSV Duisburg mit positivem Corona-Test

Duisburg (dpa/lnw) - Fußball-Drittligist MSV Duisburg muss vorerst auf zwei Spieler verzichten. Nach einem zweiten positiven Corona-Test wurden beide Akteure in häusliche Quarantäne geschickt. Wie der Club am Dienstag mitteilte, sei nach Rücksprache mit Gesundheitsamt und Deutschem Fußball-Bund aufgrund der Vorsorgemaßnahmen eine Absonderung der kompletten Mannschaft nicht notwendig. Am nächsten Freitag trifft der MSV im Heimspiel auf den Überraschungs-Tabellenführer 1. FC Saarbrücken (19.00 Uhr).

Von dpa