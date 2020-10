Raubüberfall auf Duisburger: Verdächtige in Rumänien gefasst

Duisburg (dpa/lnw) - Im Fall des brutalen Raubüberfalls auf einen 23-Jährigen in Duisburg Mitte August sind fünf tatverdächtige Männer in Rumänien festgenommen worden. Die nach früheren Angaben der Polizei von dort stammenden Männer sollen jetzt nach Deutschland gebracht und vor Gericht gestellt werden, erklärte die Duisburger Polizei am Dienstag.