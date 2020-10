Bochum (dpa/lnw) - Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der A40 in der Nähe der Anschlussstelle Bochum-Hamme ist die Fahrtrichtung Dortmund voraussichtlich noch bis in den Nachmittag hinein gesperrt. In Richtung Essen sollte noch am Vormittag ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei in Dortmund am Dienstag.

Von dpa