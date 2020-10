Ungemütliches Herbstwetter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - Der Dienstag in Nordrhein-Westfalen wird windig und nass. Ein Tiefdruckkomplex über Nordwesteuropa sorgt für das wechselhaftes Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Demnach ist es am Dienstag vielfach stark bewölkt. Zeitweise kann es schauerartig regnen. Vor allem im Bergland kann es zeitweise Windböen geben. Am Nachmittag sind einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 16 Grad, in den Mittelgebirgen um zehn Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und regnerisch bei Tiefstwerten zwischen elf und sechs Grad. Und auch am Mittwoch ist der Himmel stark bewölkt. Es gibt weiterhin Schauer bei 12 bis 16 Grad, im höheren Bergland acht bis elf Grad.

Von dpa