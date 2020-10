Keine Quarantäne für Reisende in NRW: Hiesige Risikogebiete

Düsseldorf (dpa/lnw) - Wer aus einem inländischen Corona-Risikogebiet nach Nordrhein-Westfalen reist, muss im bevölkerungsreichsten Bundesland nicht in Quarantäne gehen. «Städte oder Kreise innerhalb Deutschlands, die hohe Inzidenzen aufweisen werden als «besonders betroffene Gebiete» kategorisiert. Diese Kategorisierung bedeutet primär keine Einschränkungen für Reisende aus oder in diese Städte/Regionen», sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der «Rheinischen Post» (Dienstag) und der Deutschen Presse-Agentur. In NRW liegen die Städte Hamm und Remscheid über dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Von dpa