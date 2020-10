Schalke auf unbestimmte Zeit ohne Serdar und Fährmann

Fährmann, in den bisherigen Spielen Stammtorhüter, hat sich im letzten Spiel bei RB Leipzig (0:4) nach nun erfolgter Diagnose eine muskuläre Verletzung an den Adduktoren zugezogen. Er wurde schon in Leipzig durch den aus Frankfurt gekommenen Frederik Rönnow ersetzt. Schalke hat mit null Punkten und 1:15 Toren die schlechteste Bilanz, die je ein Team nach drei Spielen in der Bundesliga hatte.