Lkw kracht in Gebäude im Sauerland: Fahrer tot

Eslohe (dpa/lnw) - In Eslohe im Hochsauerlandkreis ist ein Lastwagen in ein Unternehmensgebäude gekracht. Der 45 Jahre alte Lkw-Fahrer starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Gebäudetrakt, in dem sich ein zum Unfallzeitpunkt leerer Aufenthaltsraum für Mitarbeiter befindet, wurde demnach stark beschädigt. Fotos zeigen, dass der mit einem Container beladene Lkw die Hauswand durchbrach und über die Fahrerkabine hinaus im Innern des Gebäudes steckte. Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.

Von dpa