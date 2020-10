Verdi droht mit Warnstreiks an Airports Köln und Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - An den Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn drohen in den Herbstferien Arbeitsniederlegungen in der Passagierabfertigung. Die Gewerkschaft Verdi kündigte am Montag an, sie werde die Beschäftigten des Passagierabfertigers Aviation Handling Services (AHS) kurzfristig zu Warnstreiks aufrufen. «Flugausfälle und Verspätungen sind wahrscheinlich», warnte sie. Das Unternehmen sprach von einem «rechtswidrigen Warnstreik».

Von dpa