Hertha BSC leiht Maier an Bielefeld aus

Seinen Vertrag in Berlin verlängerte der Mittelfeldspieler um ein weiteres Jahr bis 2023. Maier gilt seit Jahren als großes Talent, den Durchbruch zum Stammspieler schaffte er bei der Hertha aber nicht. In dieser Saison wurde er in den ersten drei Pflichtspielen eingewechselt, im vierten fehlte er verletzt. Schon in der Winterpause hatte er bei der Hertha-Führung einen Wechselwunsch hinterlegt. Diesen hatte Maier kürzlich erneuert. «Arminia ist eine spannende Aufgabe, bei der ich viel Erfahrung sammeln kann», sagte er.

Während Maier verliehen wird, holt Hertha Eduard Löwen zurück in die Hauptstadt. Die Ausleihe an den FC Augsburg sei vorzeitig aufgelöst worden. «Edu hat in dem halben Jahr in Augsburg viel Spielpraxis sammeln können. Das war das Ziel der Leihe», sagte Preetz. «Jetzt brauchen wir ihn aber mit seiner Physis und seiner Power wieder bei Hertha.» In dem halben Jahr bei der Hertha nach seiner Verpflichtung im Sommer 2019 hatte der 23-Jährige sich nicht durchsetzen können.