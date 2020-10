SPD rügt versteckte Schulden

Mit dem neuen Landeshaushalt will NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) im nächsten Jahr spürbar mehr Schwung in den Radwegeausbau bringen. Das Budget solle von 39 auf 54 Millionen Euro erhöht werden, kündigte er am Montag an. Zehn Millionen mehr sollen in Radschnellwege fließen, die derzeit im Ruhrgebiet (RS 1) und im Münsterland (RS 2) entstehen. Fünf Mil­lionen Euro zusätzlich stehen für Radwege an Landesstraßen bereit. Um den Bau zu beschleunigen, erhält jede Bezirksregierung eine zusätzliche Stelle, die Planfeststellungsverfahren zügiger abschließen soll.