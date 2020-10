SPD: Landesregierung simuliert schuldenfreien Haushalt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD im Landtag wirft der NRW-Landesregierung vor, mit rund elf Milliarden Euro aus dem Corona-Rettungsschirm Schulden im Haushalt verstecken zu wollen. Diese Summe stehe «ausschließlich zur Verfügung, um zu simulieren, dass die Haushalte 21 und 22 angeblich schuldenfrei sind», sagte der finanzpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Stefan Zimkeit, am Montag in Düsseldorf. Am Mittwoch berät der Landtag in erster Lesung über den Haushaltsentwurf der Landesregierung für 2021.

Von dpa