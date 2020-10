Höxter erlässt Maskenpflicht für alle Märkte

Höxter (dpa/lnw) - Auf den Märkten in der Stadt Höxter müssen die Bürger ab sofort immer eine Maske tragen. Unter die Regelung fallen unter anderem der Wochenmarkt sowie Jahrmärkte in der 29 000-Einwohner-Stadt im gleichnamigen Kreis. Anlass ist nach Angaben der Stadt vom Montag die Neufassung der Coronaschutzverordnung NRW, die das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nur noch an den Marktständen und in Warteschlangen vorschreibt.

Von dpa