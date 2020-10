Wie der Club am Montag mitteilte, erhält der 25-jährige Peterson einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, der 20 Jahre alte Klarer unterschrieb sogar noch für ein Jahr länger. Über die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt.

«Mit ihm bekommen wir einen dribbelstarken Flügelspieler, der über ein hohes Tempo verfügt und variantenreich in den Eins-gegen-Eins-Situationen ist», sagte Fortunas Sportvorstand Uwe Klein über Peterson. Klarer, der zuletzt an den österreichischen Erstligisten SKN St. Pölten verliehen war, bezeichnete er als «ein großes Innenverteidiger-Talent. Wir werden in den nächsten Jahren viel Freude an Christoph haben.»