Tatverdächtiger nach Mord vor 23 Jahren verhaftet

Aachen/Krefeld (dpa/lnw) - Die Polizei hat einen Verdächtigen verhaftet, der 1996 einen Mann aus Würselen bei Aachen ermordet haben soll. Die Identität des Toten war erst nach 23 Jahren durch Hinweise nach der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» geklärt worden. Anfang September waren die Ermittler mit ihren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gegangen und hatten Erfolg. Mehrere Hinweise seien danach eingegangen, die zu Ermittlungen und letztlich zur Festnahme des Tatverdächtigen geführt hätten, erklärte die Aachener Staatsanwaltschaft am Montag. Nach Angaben der Polizei sitzt er seit vergangenem Mittwoch in Untersuchungshaft.

Von dpa