Gütersloh (dpa/lnw) - Nur mit Mühe und verbunden mit einem Unfall ist der Polizei am Samstagabend gelungen, einen betrunkenen 19 Jahre alten Autofahrer zu stoppen. Der Mann fuhr nach Behördenangaben ohne Licht und in Schlangenlinien auf einer stark befahrenen Bundesstraße in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) und geriet mehrfach in den Gegenverkehr.

Von dpa