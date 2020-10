Polizei: Nicht mehr Waffen als sonst im Kölner Hauptbahnhof

Köln (dpa/lnw) - Messer, Knüppel, Pistolen: Immer wieder kommt es in großen Bahnhöfen zu Gewalttaten. Der Kölner Hauptbahnhof gilt als besonderer Brennpunkt. Deshalb waren dort an diesem Wochenende Waffen aller Art verboten. Beamte der Bundespolizei kontrollierten, ob Personen Messer, Pistolen oder andere Waffen dabei hatten. Dabei seien nicht mehr Waffen als bei früheren Kontrollen festgestellt worden, sagte am Sonntag eine Sprecherin der Bundespolizei. «Taschenmesser, Küchenmesser, solche Sachen haben wir sichergestellt. Aber keine Besonderheit in dem Sinne.»

Von dpa