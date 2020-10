BVB wendet Saison-Fehlstart ab: 4:0 über Freiburg

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat den drohenden Saison-Fehlstart dank Erling Haaland abgewendet. Nach zuletzt zwei Niederlagen für den BVB in der Bundesliga beim FC Augsburg (0:2) und im Supercup (2:3) beim FC Bayern steuerte der norwegische Angreifer am Samstag beim verdienten 4:0 (1:0) über den SC Freiburg zwei Tore (31. Minute/66.) bei. Die weiteren Treffer vor 11 500 Zuschauern im Signal Iduna Park erzielten Emre Can (47.) und Felix Passlack (90.+2). Dagegen mussten die Freiburger vor der Länderspielpause ihre erste Saisonniederlage hinnehmen und blieben auch in der 19. Partie in Serie gegen den BVB sieglos.

Von dpa