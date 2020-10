Student Konstantin Achinger neuer Juso-Vorsitzender in NRW

Bielefeld (dpa/lnw) - Der Student Konstantin Achinger ist neuer Juso-Vorsitzender in Nordrhein-Westfalen. Von den 128 Delegierten der Landeskonferenz der NRW-Jusos stimmten am Samstag in Bielefeld 82 Prozent für den 25-Jährigen aus Münster, wie ein Sprecher mitteilte. Das Nachsehen hatte Mitbewerber Marvin Buchecker aus Reken.