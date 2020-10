Bayer in Stuttgart mit Arias: VfB-Debüt für Mavropanos

Stuttgart (dpa) - Bayer 04 Leverkusen beginnt im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit Neuzugang Santiago Arias. Der von Atlético Madrid ausgeliehene Kolumbianer startet als Rechtsverteidiger, Lars Bender sitzt stattdessen zunächst auf der Bank. Sein Bruder Sven steht dagegen in der Startelf von Trainer Peter Bosz und wird in Stuttgart sein 250. Spiel in der Fußball-Bundesliga bestreiten - von seinen bisherigen zehn Duellen mit dem VfB hat Sven Bender noch keines verloren.

Von dpa