23-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Gummersbach (dpa/lnw) - Ein junger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Gummersbach ums Leben gekommen. Der 23-Jährige sei mit seinem Wagen in der Nacht zum Samstag von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum am Straßenrand. Der Fahrer wurde im Wrack eingeklemmt. Nachdem er von der Feuerwehr befreit wurde, kam er in ein Krankenhaus, wo er wenig später starb.

Von dpa