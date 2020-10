Felix Lobrecht gewinnt Deutschen Comedypreis

Damit war aber noch nicht Schluss: Wenig später konnte sich Lobrecht über eine weitere Auszeichnung freuen. In der Kategorie «Bester Comedy-Podcaster» setzte sich der Podcast «Gemischtes Hack» durch, in dem er mit dem Autor Tommi Schmitt zu hören ist. Die Entscheidung traf in beiden Fällen keine Jury, sondern das Publikum per Abstimmung. 2018 war Lobrecht, der als Stand-Up-Comedian erfolgreich ist, beim Comedypreis noch als «Bester Newcomer» ausgezeichnet worden.

Weitere Preise gingen unter anderem an die «heute-show» des ZDF als «Beste Satire-Show», die in dieser Kategorie zuletzt 2017 gesiegt hatte. Zur «Besten Sketch-Comedy» wurde vom Publikum «Die Martina Hill Show» (Sat.1) gewählt.