Gladbach verleiht Keanan Bennetts an Ipswich Town

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verleiht Offensivspieler Keanan Bennetts an den englischen Drittligisten Ipswich Town. Wie der Club am Freitag bekanntgab, gilt der Leihvertrag bis zum 30. Juni 2021. Der 21-Jährige spielt seit 2018 am Niederrhein und kam in der Bundesliga bislang auf einen Kurzeinsatz. Der Engländer, der bei Borussia noch einen Vertrag bis 2022 hat, spielte vor allem in der Regionalligamannschaft der Gladbacher.

Von dpa