BVB in der Champions League gegen Zenit, Lazio und Brügge

Genf (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bekommt es in der Gruppenphase der Champions League mit Zenit St. Petersburg, Lazio Rom und dem FC Brügge zu tun. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union am Donnerstag in Genf.