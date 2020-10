Pocher kassiert wegen Auftritt als Fake-Polizist Anzeige

Köln (dpa) - Komiker Oliver Pocher (42) hat sich mit einem Dreh als verkleideter Polizist eine Anzeige der echten Polizei eingehandelt. Es gehe um den Verdacht auf Amtsanmaßung, sagte eine Sprecherin der Polizei Köln. Beamte hätten den Komiker am Mittwoch in der Innenstadt bei seinen Dreharbeiten angetroffen - augenscheinlich gehüllt in eine Polizeiuniform. Die Polizisten hätten Pocher daraufhin angesprochen und erklärt, dass es sich dabei um eine Straftat handeln könne. Anschließend sei der Dreh von der Polizei beendet worden. Die Beamten hätten - wie in so einem Fall üblich - eine Anzeige verfasst. «Der Dreh fand statt, bis zu dem Zeitpunkt, als die Polizei darauf aufmerksam wurde», bestätigte ein RTL-Sprecher.

Von dpa