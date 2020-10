Kandidatur für Parteivorsitz: Kritik aus SPD an Kutschaty

Auch der Vorsitzende der SPD-Region Mittelrhein, Jochen Ott, kritisierte das Vorpreschen Kutschatys. «Ich hätte mir ein anderes Vorgehen gewünscht», sagte Ott der Zeitung.

Kutschaty hatte am Donnerstagvormittag angekündigt, am 14. November beim Landesparteitag in Münster für den SPD-Landesvorsitz zu kandidieren. Auch der amtierende Landesparteichef Sebastian Hartmann hatte bereits gesagt, er stehe für eine erneute Kandidatur bereit.

Der Vorsitzende der NRW-Landesgruppe der SPD im Bundestag, Achim Post, lobte Hartmann für dessen Arbeit als Bundestagsabgeordneter in Berlin. Er arbeite mit Hartmann «eng und vertrauensvoll» zusammen, sagte Post der Deutschen Presse-Agentur. «Gerade deshalb ist es uns gelungen, für NRW besonders wichtige Schwerpunkte in Berlin durchzusetzen.» Das gelte für die Unterstützung der Kommunen, die Strukturhilfen beim Kohleausstieg, die Grundrente und das Kurzarbeitergeld. «Für diese Stärke brauchen wir eine geschlossene Landespartei», sagte Post.