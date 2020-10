Schalker Trainerwechsel kam für Nagelsmann zu früh

Leipzig (dpa) - Für den kommenden Gegner RB Leipzig hat sich Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 zu schnell auf Manuel Baum als neuen Trainer festgelegt. «Nach unserem Spiel wäre es vielleicht besser gewesen. Aber ich habe eine Vorstellung davon, was Manuel Baum vor hat und was ich in seiner Situation tun würde», sagte RB-Coach Julian Nagelsmann vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Ich habe eine Idee, was funktionieren könnte. Und ich bin gespannt wie ein kleiner Junge, ob es funktioniert.» Von seinen bisher sechs Duellen mit Baum hat Nagelsmann noch keines verloren.

Von dpa