Comedian Hazel Brugger gibt Schwangerschaft bekannt

Köln (dpa) - Hazel Brugger (26, «heute-show»), in den USA geborene Schweizerin, ist nach eigenen Angaben schwanger. Das gab sie am Donnerstag via Instagram und Twitter bekannt. «Für alle, die dachten, 2020 gibt es nur beschissene Nachrichten - hier mal was Gutes: Ich bin schwanger!» schrieb die Kabarettistin in ihrem Instagram-Account. Während sich viele Follower freuten («Wie süß, eine kleine Hazelnuss»), blieben andere skeptisch und mutmaßten, es könne sich auch nur um einen Scherz der Schweizerin handeln. Von Bruggers Management gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.

