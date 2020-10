Bochumer Soares gegen Osnabrück einsatzfähig

Bochum (dpa/lnw) - Der VfL Bochum kann im Zweitliga-Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am Freitag (18.30 Uhr/Sky) wieder mit einem Einsatz von Danilo Soares rechnen. Der Linksverteidiger hatte sich beim 1:0 in Karlsruhe eine Oberschenkelprellung zu gezogen. «Er hat alle Trainingseinheiten absolviert und ist einsatzfähig», sagte Trainer Thomas Reis am Donnerstag. Verzichten müssen die Bochumer auf den nach einer Gelb-Roten Karte gesperrten Gerrit Holtmann. Für ihn könnte Milos Pantovic ins Team rücken.

Von dpa