Weiterer Polizist wegen rechter Propaganda unter Verdacht

Bielefeld (dpa) - Der Skandal um rechte Tendenzen bei der nordrhein-westfälischen Polizei hat sich erneut ausgeweitet. Arbeitsplatz und Wohnung eines Bielefelder Kommissars seien am Mittwoch durchsucht worden, teilte die Polizei in Bielefeld am Donnerstag mit. Der Beamte stehe im Verdacht, rechtsextremistische Propaganda in einer privaten Chatgruppe von 50 Polizisten gepostet zu haben.

Von dpa