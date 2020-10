Wolken, Regen und Windböen in Nordrhein-Westfalen

Vor allem im Süden und Südwesten gibt es am Freitag gelegentlich Regen, dazu werden Höchstwerte von 19 Grad erreicht. Im Bergland wird nach DWD-Vorhersage weiterhin kräftiger Wind erwartet. Am Samstag zieht im Tagesverlauf erneut Regen auf, die Temperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad. Die Windböen nehmen zu, in Hochlagen sind teils Sturmböen möglich. Nach Angaben der DWD-Meteorologen soll sich das Wetter in der Nacht zum Sonntag beruhigen. Bei dichten Wolken gibt es am Sonntag nur noch zeitweise Regen, hauptsächlich im Westen von NRW.