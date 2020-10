Rechtsextreme Verdachtsfälle bei NRW-Verfassungsschutz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Skandal um rechtsradikale Tendenzen bei der nordrhein-westfälischen Polizei hat sich auf den Verfassungsschutz ausgeweitet. Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums bestätigte am Donnerstag, dass drei Beamte einer Observationsgruppe des NRW-Verfassungsschutzes unter Verdacht stehen, Inhalte mit «islam- und fremdenfeindlicher Konnotation» in einer Chatgruppe und in sozialen Netzwerken ausgetauscht zu haben. Das betroffene Team sei aufgelöst, das Führungspersonal ausgewechselt worden.

Beim vierten Verdachtsfall im Innenministerium handele es sich um einen Verwaltungsmitarbeiter. Es seien disziplinar- und personalrechtliche Maßnahmen eingeleitet worden. In einem Fall sei das Verfahren abgeschlossen und eine Disziplinarmaßnahme verhängt worden. Die «Rheinische Post» hatte zuerst berichtet.

Das Observationsteam sei keinem Spektrum fest zugeordnet, habe also Rechtsextremisten und Islamisten überwacht, hieß es. Ob sich die mutmaßliche Einstellung auch auf die Qualität und die Ergebnisse der Arbeit ausgewirkt haben, dazu schwieg das Ministerium zunächst.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass von den 104 rechtsextremen Verdachtsfällen seit 2017 insgesamt 100 die Polizei und 4 das Innenministerium selbst betreffen. Der Verfassungsschutz bildet eine Abteilung im NRW-Innenministerium.

Alle vier Fälle beträfen die niedrigste Ebene der Sachbearbeiter, so das Ministerium weiter. Den ersten Hinweis auf die Chatgruppe in der Observationsgruppe hätten Kollegen gegeben, die Kenntnis von «Videos mit islam- oder fremdenfeindlicher Konnotation» erhalten hatten.

Im Fall des Verwaltungsmitarbeiters in der Polizeiabteilung seien Facebook-Kontakte zu Personen aus der rechtsextremistischen Szene aufgefallen.

Auch bei der nordrhein-westfälischen Polizei wurde am Donnerstag ein weiterer Verdachtsfall bekannt. Arbeitsplatz und Wohnung eines Bielefelder Kommissars seien am Mittwoch durchsucht worden, teilte die Polizei in Bielefeld mit. Der Beamte stehe im Verdacht, rechtsextremistische Propaganda in einer privaten Chatgruppe von 50 Polizisten gepostet zu haben.

Erste Ermittlungen des Staatsschutzes der Polizei Bielefeld hätten diesen Verdacht erhärtet. Der Beamte sei aktuell bei der Verkehrspolizei beschäftigt. Aus Neutralitätsgründen seien die weiteren Ermittlungen an die Polizei Münster übergeben worden.

Sein Smartphone und weitere Speichermedien seien sichergestellt worden. Bei der Durchsuchung seien bislang keine weiteren Hinweise auf eine rechte Gesinnung des Polizisten festgestellt worden. Dennoch seien sein Dienstausweis eingezogen und ihm die Führung der Dienstgeschäfte untersagt worden.

Von den Verfassungsschützern sei ein Betroffener in den Innendienst ohne Führungsaufgaben versetzt worden, teilte das Innenministerium mit. Eine Person sei in ein anderes Referat versetzt worden. Die Dritte wurde in eine andere Abteilung innerhalb des Innenministeriums umgesetzt. Im vierten Fall wurde dem Betroffenen das Führen der Dienstgeschäfte verboten.

Als Beamte hätten die Betroffenen sich zur Verfassungstreue verpflichtet, hieß es. Die vier Betroffenen seien Sicherheitsüberprüfungen unterzogen worden, bevor sie in die sensiblen Bereiche gewechselt seien.

Vor zwei Wochen waren fünf Chatgruppen von Polizisten der NRW-Polizei mit rechtsextremen Inhalten aufgedeckt worden. Daraufhin waren 31 Disziplinarverfahren gegen Beamte eingeleitet worden. 150 Beamte der Bochumer Ermittlungsgruppe «Parabel» gehen den Verdachtsmomenten gegen ihre Kollegen nach.

Am 16. September waren bei den Durchsuchungen wegen der fünf Chatgruppen mit rechtsextremen und rassistischen Inhalten über 200 elektronische Speichermedien mit einem Volumen von neun Terabyte sichergestellt worden. «Wer nicht auf dem Boden der Verfassung steht, hat bei uns in der Polizei nichts zu suchen», hatte Reul gesagt. Er wollte sich am Nachmittag zu den neuen Fällen äußern.