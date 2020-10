«WAZ»: Steag streicht Arbeitsplätze wegen Kohleausstieg

Essen (dpa/lnw) - Der Essener Kraftwerksbetreiber Steag will einem Medienbericht zufolge rund 1000 seiner 3500 Arbeitsplätze in Deutschland abbauen. Das berichtet die «WAZ» («Westdeutsche Allgemeine Zeitung»/Donnerstag) unter Berufung auf unternehmensnahe Kreisen. Der radikale Schnitt sei Teil der neuen Strategie des Vorstandes, die er am Mittwoch dem Aufsichtsrat vorgestellt habe. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur soll die Belegschaft an diesem Donnerstagvormittag über die Pläne informiert werden.

Von dpa