Champions League-Auslosung und Vergabe der Auszeichnungen

Bei der Auslosung sind die Bayern als Titelverteidiger und Meister in Topf 1 gesetzt, der BVB in Topf 2. Auf Leipzig in Topf 3 und Mönchengladbach in Topf 4 warten die härtesten Gegner. Den Gladbachern droht beispielsweise eine Gruppe mit Real Madrid, Manchester City und Inter Mailand. Die Bayern könnten es mit einem Club der starken englischen Fraktion in Topf 2 zu tun bekommen: Manchester City, Manchester United oder dem FC Chelsea.