Brand auf A40: Verkehr kann ab Sonntagabend wieder rollen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach dem Brand eines Tanklasters auf der A40 bei Mülheim soll ab Sonntagabend der Verkehr wieder rollen. Die Reparaturarbeiten an der bei dem Feuer vor knapp zwei Wochen stark in Mitleidenschaft gezogenen Fahrbahn seien im Zeitplan, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Mittwoch mitteilte. Auf 3000 Quadratmetern müsse der Asphalt bis zu einer Tiefe von zwölf Zentimetern abgefräst werden, weil Diesel eingedrungen war. Diese Arbeiten hatten Mittwoch begonnen.

Von dpa