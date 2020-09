Polizei entdeckt professionelle Cannabisplantage

Hövelhof (dpa/lnw) - In einer Halle eines ehemaligen Bauernhofes im ostwestfälischen Hövelhof hat die Polizei eine große Cannabisplantage entdeckt. Wie die Ermittler am Mittwoch berichteten, waren die Beamten bereits am Donnerstag vergangener Woche nach Zeugenhinweisen auf die professionell ausgestattete Drogenproduktion bei Paderborn gestoßen. Auf einer Fläche von knapp 150 Quadratmetern standen 150 mannshohe, erntereife Pflanzen sowie ähnlich viele Jungpflanzen. Ein 42-Jähriger Tatverdächtiger, der sich in der Halle aufgehalten hatte, wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Nach seinen Komplizen werde noch gefahndet.

Von dpa