Arbeit an Uecker-Werkverzeichnis dauert länger

SKD-Generaldirektorin Marion Ackermann hatte das an der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf begonnene Projekt im Zuge ihres Wechsels an die Elbe mitgebracht. Seit Ende 2017 ist es am Dresdner Kupferstich-Kabinett angesiedelt, läuft in Kooperation mit dem Uecker-Archiv Düsseldorf und wird von der Kaldewei-Kulturstiftung (Ahlen) gefördert.

Der gebürtige Mecklenburger Uecker lebt und arbeitet seit Jahrzehnten in Düsseldorf. Er hatte sich 1961 der von Heinz Mack und Otto Piene gegründeten Gruppe ZERO angeschlossen, die eine «Stunde Null» in der Nachkriegskunst proklamierte. Das erste Buch zu seinem Schaffen stammt von 1983, der Nachfolger könnte digital erscheinen. «In dem Moment, wo es gedruckt vorliegt, ist es ja schon wieder veraltet», sagte Rudert. Zudem arbeite Uecker ja nach wie vor - und die Erkenntnisse der Forscher fließen in eine Datenbank.