Nach Spuckattacke: Vier Spiele Sperre für Schalker Kabak

Frankfurt/Main (dpa) - Für seine Spuckattacke ist Ozan Kabak vom FC Schalke 04 vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für vier Spiele gesperrt und zusätzlich mit einer Geldbuße von 15 000 Euro bestraft worden. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, hat das Sportgericht den 20-Jährigen für sein Benehmen in der Bundesligapartie gegen Werder Bremen «wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer versuchten Tätlichkeit gegen den Gegner» bestraft.

Von dpa