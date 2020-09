Skelett in Straßengraben gefunden

Der Mitarbeiter der Meisterei hatte den Angaben zufolge am Montag zunächst den Schädel in einem Straßengraben an der Landstraße 263 entdeckt und die Polizei alarmiert. Da die Leiche in einem kleinen Tunnel gelegen habe, der von dem Graben aus unter der Straße hindurchführe, sei sie wohl nicht früher entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Möglicherweise habe der Mann seinerzeit dort Unterschlupf gesucht.