Umstrittener Geysir sprudelt: Probelauf erfolgreich

Monheim (dpa/lnw) - Der Probelauf am Mittwoch ist geglückt: Der umstrittene Monheimer Geysir sprudelt. Die Fertigstellung des Kunstwerks, das der Künstler Thomas Stricker auf einem Kreisverkehr errichtet hat, werde an diesem Samstag mit einem Fest gefeiert, teilte die Stadt Monheim mit. Über die Installation war im Vorfeld wegen ihres Standorts und der Kosten von mindestens 600 000 Euro viel diskutiert worden. So kritisierte der Bund der Steuerzahler, mit dem Projekt werde «wortwörtlich Steuergeld in die Luft geblasen».

Von dpa