Auch Bayers Frauen dürfen wieder vor Zuschauern spielen

Leverkusen (dpa/lnw) - Die Fußball-Frauen von Bayer Leverkusen können am Sonntag (14.00 Uhr) im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg erstmals wieder vor Zuschauern spielen. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, dürfen 96 Fans am Leistungszentrum Kurtekotten die Partie verfolgen. «Wir freuen uns, falls es die Pandemie zulässt, endlich wieder Zuschauer begrüßen zu können. Das würde auch die Spielerinnen beflügeln», sagte Bayer-Managerin Linda Schöttler.

Von dpa