Neu-Leverkusener Arias hofft auf ersten Einsatz am Samstag

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusens neuer Rechtsverteidiger Santiago Arias hofft auf seinen ersten Bundesligaeinsatz am nächsten Samstag beim VfB Stuttgart. «Ich fühle mich schon als fester Bestandteil der Mannschaft und bin zu 100 Prozent fit. Ich warte jetzt auf die Entscheidung des Trainers. Ich möchte meine Erfahrung gerne ins Team bringen», sagte der kolumbianische Fußball-Nationalspieler am Mittwoch. Bayer hatte den 28-Jährigen in der vergangenen Woche von Atletico Madrid mit Kaufoption für eine Saison ausgeliehen.