Apotheker: Arzneiversorgung nach AvP-Insolvenz gefährdet

Düsseldorf (dpa) - Die Apothekerkammer Nordrhein sieht die Medikamentenversorgung durch die Insolvenz des Rezeptabrechners AvP gefährdet. Die Lage nehme für Apotheken-Inhaber existenzbedrohliche Züge an, teilte die Kammer am Mittwoch mit. Sie fordert zinslose Überbrückungskredite der Förderbank KfW für die betroffenen Apotheker. «Nur so können wir Versorgungslücken vermeiden und betroffene Apotheken nachhaltig unterstützen», sagte Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein.

Von dpa