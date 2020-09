Statistiker: Altersarmut in NRW stark gestiegen

Wiesbaden (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist das Armutsrisiko für ältere Menschen in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, kletterte für die Generation 65 plus die Armutsgefährdungsquote im bevölkerungsreichsten Bundesland von 2005 bis 2019 um 7,1 Punkte auf 16,8 Prozent. Damit war zuletzt jeder Sechste über 64-Jährige in NRW von Armut bedroht. Bundesweit lag der Anteil etwas niedriger bei 15,7 Prozent. In keiner anderen Altersgruppe sei der Anstieg in Deutschland so stark ausgefallen, berichtete das Statistische Bundesamt zum «Internationalen Tag der älteren Menschen» an diesem Donnerstag.

Von dpa