Hohe Heizkosten für Haushalte in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa) - Die Haushalte in Nordrhein-Westfalen geben überdurchschnittlich viel Geld für das Heizen ihrer Wohnungen aus. Im vergangenen Jahr waren es einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge im Schnitt 8,54 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, 19 Cent mehr als 2018. Der bundesdeutsche Durchschnitt lag der Untersuchung zufolge bei 7,80 Euro. Nur in Rheinland-Pfalz (8,61 Euro) und dem Saarland (9,72 Euro) waren die Heizkosten je Quadratmeter und Jahr noch höher. Am niedrigsten waren die durchschnittlichen Heizkosten in Sachsen mit 6,58 Euro.

Von dpa