Türkgücü-Verfahren: Landgericht München gibt Urteil bekannt

Ob die Verfügung bestehen bleibt, wird nun bekanntgegeben. Am Montag gab es dazu eine mündliche Verhandlung, in der vor allem BFV-Chef Rainer Koch die Beweggründe des Verbandes erklärte. Wegen dieser für das Gericht neuen Informationen vertagte die Kammer das eigentlich noch am selben Tag erwartete Urteil auf den Mittwoch. Danach könnte der juristische Streit aber noch weitergehen.