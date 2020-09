Verdi: Warnstreiks im Gesundheitswesen in NRW angelaufen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In mehreren Kliniken in Nordrhein-Westfalen haben Beschäftigte am Mittwochmorgen die Arbeit niedergelegt. Die Warnstreiks in den kommunalen Krankenhäusern seien «sehr gut» angelaufen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi. «Für die Patienten ist das medizinisch Notwendige absolut abgesichert.» Einen Regelbetrieb werde es aber bis in den späten Abend in den rund 20 beteiligten Kliniken nicht geben. Die Gewerkschaft hatte zu dem Warnstreik im Gesundheitswesen aufgerufen, um in der aktuellen Tarifrunde des öffentlichen Dienstes Druck zu machen.

Von dpa