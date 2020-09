Mordverdächtiger kann erneut mit Freispruch rechnen

Wuppertal (dpa/lnw) - Ein wegen Mordes angeklagter 47-Jähriger aus Wuppertal kann auch bei der Neuauflage des Prozesses gegen ihn mit einem Freispruch rechnen. Das geht aus einer am Dienstag bekannt gegebenen Zwischenbilanz des Düsseldorfer Landgerichts hervor. DNA des 47-Jährigen war am Tatort in der Nähe einer der Leichen des Unternehmerpaares Springmann entdeckt worden.

Von dpa