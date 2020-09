NRW bekommt neue Energie- und Klimaagentur

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit der Gründung einer neuen landeseigenen Energie- und Klimaagentur will die nordrhein-westfälische Landesregierung die Energiewende im bevölkerungsreichsten Bundesland beschleunigen. Die Landesgesellschaft soll die Industrie, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, aber auch die Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürgern bei kleinen und größeren Investitionen in den Klimaschutz und den Umbau des Energiesystems unterstützen, kündigte Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Dienstag in Düsseldorf an. Außerdem soll sie Investitionsmittel aus Förderprogrammen der EU und des Bundes nach NRW holen.

