Delbrück (dpa/lnw) - Glimpflich ausgegangen ist am Dienstagmorgen der Sturz eines Lastwagens von einer Brücke in Delbrück (Kreis Paderborn) in die Lippe. Der Fahrer (46) des Backwaren-Lieferwagens kam mit leichten Verletzungen davon. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte am Mittag noch an.

Von dpa